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1,5 milyon öğrenci mesleki eğitimde

GÜNDEM 25.05.2023, 11:22
1,5 milyon öğrenci mesleki eğitimde

Türkiye'nin mesleki alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla yapılan çok yönlü çalışmalar kapsamında 25 Aralık 2021 tarihinde mesleki eğitim kanununda gerçekleştirilen değişiklikle mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 784'lük artışla 1 milyon 405'e ulaştı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim, istihdam, üretim çerçevesinde mesleki eğitimi güçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenen tutarın devlet desteği kapsamına alındığını vurgulayan Özer, yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezine kayıtlı 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri aylık 2 bin 552 lira, 12. sınıf öğrencileri ise aylık 4 bin 253 lira ücret aldığına dikkati çekerek, "Bu ücretlerin tamamı, devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor. Mezunların istihdam oranları da oldukça yüksek; yaklaşık yüzde 88 civarında. Bu merkezlere kayıt yaptırmak için yaş sınırlamasının olmaması da büyük avantaj oluşturuyor" dedi.

Kanuni düzenlemeden sonra hem işveren hem de öğrenciler açısından mesleki eğitim merkezine çok ciddi bir talep geldiğini belirten Özer, mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısı 160 bin dolayında iken kanun değişikliğinden sonra mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 784'lük artışla 1 milyon 405 bine ulaştığını kaydetti.

KADIN ORANINDAKİ ARTIŞ, YÜZDE 1559

Mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran kadın sayısına dikkati çeken Bakan Özer, kanuni düzenlemeden önce mesleki eğitim merkezine kayıtlı 27 bin kadın öğrenci varken bugün itibarıyla yüzde bin 559'luk artışla bu sayının 449 bini geçtiğini ve aynı süreçte erkek öğrenci sayısı 132 bin civarındayken yüzde 624'lük artışla 955 bini geçtiğini söyledi.

Bu arada mesleki eğitim merkezi programında en çok tercih edilen alanlardan da söz eden Bakan Özer, "Bunlardan pazarlama ve perakende alanındaki öğrenci sayısı yüzde 37.420 artışla 218 bin 368'e, yiyecek içecek hizmetleri alanındaki öğrenci sayısı yüzde 876 artışla 128 bin 126'ya, moda tasarım teknolojileri alanındaki öğrenci sayısı ise yüzde 1914 artışla 114 bin 809'a ulaştı dedi.

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