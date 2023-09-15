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1,5 milyar TL'lik tarımsal destek hesaplara aktarılıyor

GÜNDEM 15.09.2023, 15:33
1,5 milyar TL'lik tarımsal destek hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 557 milyon 77 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) -Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 557 milyon 77 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Destek ödemesinde en yüksek payı 1 milyar 238 milyon 179 bin TL ile Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği aldı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TC numaralarına göre desteklerin hesaplara aktarım tarihlerini açıkladı.

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