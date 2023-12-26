1,5 milyar liralık altyapı projesinin Muradiye ayağı tanıtıldı

MASKİ Genel Müdürlüğünün Muradiye ve Gördes ile birlikte Kırkağaç Gelenbe’de yapacağı ve toplamda 1 Milyar 420 Milyon lira yatırım bedeline sahip olacak olan altyapı projesinin Muradiye ayağı için halka tanıtım toplantısı düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek ve 1 milyar 420 milyon liralık yatırım bedeline sahip olacak olan, Muradiye, Yağcılar, Uzunburun, Karaali, Evrenos mahalleleri ile TOKİ-Akgedik mevkiini kapsayan, 224 kilometrelik altyapı ve yeni atıksu arıtma tesisi projesi, Gördes Şehir Merkezi İçme Suyu İletim Hattı ve Kırkağaç Gelenbe Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebekesi İnşaat projesi için Dünya Bankası’ndan kredi temin edildi.

Fizibilite ihalelerinin ardından saha çalışmalarına başlanan dev projenin Muradiye ayağı için halka tanıtım toplantısı düzenlendi. Muradiye Düğün Salonu’nda düzenlenen toplantıda Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Projeler Dairesi Başkanlığından şube müdürleri Taner İçöz, Hami Berk Yakıcı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan Şube Müdürü Şendoğan Kıvrak ve yetkili personel yer aldı.

Fizibilite ihalelerinin ardından saha çalışmalarına başlanan proje ile ilgili bilgilendirme sunumunun ardından detaylı bilgiler toplantıya katılım sağlayan vatandaşlar ile paylaşıldı. Merak edilen sorular cevaplandırıldı. Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir ve şube müdürleri konuya ilişkin vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi.