15 bin 415 yolcu Bursa Yenişehir'den havalandı

Bursa Yenişehir Havaalanı, Temmuz ayında 15 bin 415 yolcuya hizmet verirken, aylık yük trafiği ise kayıtlara 229 ton olarak geçti.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı’nın 2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolu, uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Bursa Yenişehir Havalimanı’nda Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 9 bin 681, dış hat yolcu trafiği ise 5 bin 734 olurken, toplamda 15 bin 415 yolcuya hizmet verildi.

Nisan ayında, Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 673, dış hatlarda 42 olmak üzere toplamda bin 715’e ulaştı.

Açıklanan istatistiki verilere göre yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Temmuz ayında toplamda 229 ton oldu. 7 aylık (Ocak-nisan) dönemde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 63 bin 673, uçak trafiği 9 bin 577, yük trafiği ise (kargo+posta+bagaj) 739 ton olarak gerçekleşti.