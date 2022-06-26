15-24 yaş en riskli grup... Aile ilgisi şart!

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk uyuşturucu konusunda ailelere çağrıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk uyuşturucu konusunda ailelere çağrıda bulunarak, 15-24 yaş uyuşturucu için en riskli grup olduğuna dikkati çekerek, bu dönemde ailenin yakın ilgisinin şart olduğunu söyledi.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk “26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, uyuşturucu madde kullanmaya başlama riski açısından 15-24 yaş döneminin en riskli grup olduğunu belirtti.

“Merak, özenti, kendini ispat etme, aile sevgisinden yoksun olma, boşlukta olma, maalesef gençlerimizi uyuşturucuya itebiliyor" diyen Öztürk, "Ailelerimizden isteğimiz çocuklarıyla yakından ilgilensinler, onlarla iletişim kursunlar. Bağımlılık hakkında bilgi sahibi olsunlar ve tedavi olması gereken durumlarda çocuklarına bir suçlu gözüyle değil iyileşmesi gereken bir hasta gibi baksınlar" dedi.

Uyuşturucu kullanımının tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu belirten Öztürk, uyuşturucu bağımlılığı ile topyekûn bir mücadele gerektiğini belirterek “Başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamını bağımlılıklar konusunda bilgilendirmek, farkındalığı artırmak zorundayız. Yeşilay olarak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası kongrelerle bilim ve sağlık otoritelerini bir araya getiriyoruz, yıllardır sürdürdüğümüz basılı yayınlarımızla toplumu bilgilendiriyoruz, eğitim programlarımızla 7’den 77’ye herkese ulaşıyoruz, burs desteklerimizle bağımlılık alanında akademik çalışmaları destekliyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde bilgilendirici ve önleyici çalışmalar gerçekleştiriyor ve gerçekleştirilmesine vesile oluyoruz” diye konuştu.