14 ilde 34 'Siber' gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen eş zamanlı 'Sibergöz-28' operasyonunda 34 şüphelinin gözaltına aldığına duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nca, Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk İstismarı ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak “SİBERGÖZ-28” operasyonu düzenlendi.

Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında" olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda toplamda 34 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Operasyonlarda ayrıca,1 adet otomobil ile32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğu belirtildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1771133147125588008