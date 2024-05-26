13 ilde 65 'Siber' gözaltı!

İçişleri Bakanlığı, 13 ilde “Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-41” operasyonları kapsamında 65 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın uzun bir süredir sürdürdüğü "Sibergöz" operasyonlarının 41'incisi bu kez 13 ilde eş zamanlı düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduklarını belirterek, "Onlara göz açtırmayacağız. Kara vatan olduğu gibi siber vatanda sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1794595962289115564

13 ilde düzenlenen operasyonlarda 65 şüphelinin yakalanırken, operasyonlarda suçtan elde edildiği tespit edilen 5 lüks araç ile çok miktarda ziynet eşyasına el konuldu.

Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, SIM kart ve taşınabilir bellek, 4 bin 460 banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası'na da el konuldu.