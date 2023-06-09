124 milyon TL'lik tarımsal destek hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanlığı, destekleme ödemeleri kapsamında çiftçilerine hesaplarına bugün itibariyle toplamda 124 milyon 17 bin lira ödemelerin aktarılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 124 milyon 17 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Söz konusu destek ödemelerinde Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteğinde 61 milyon 227 bin 656 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları'nda 39 milyon 653 bin 950 lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler desteği kapsamında ise 23 milyon 145 bin 235 liranın yatırılacağını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yumaklı, hayırlı ve bereketli olmasını diledi.