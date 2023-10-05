Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) Hakim ve Cumhuriyet Savcılarını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmaları tamamlanırken, 123 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı 1. sınıfa terfi etti.ANKARA (İGFA) -Hakim ve Cumhuriyet Savcılarını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmaları tamamlayan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

HSK'dan yapılan paylaşımda, "Hakimler Ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 3212 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmasını tamamlamıştır.119 Hakim ve C.Savcımız 1. sınıfa ayrılmış, 123 Hakim ve C.Savcımız 1. Sınıf olmuştur.Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 3212 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmasını tamamlamıştır.119 Hakim ve C.Savcımız 1. sınıfa ayrılmış, 123 Hakim ve C.Savcımız 1. Sınıf olmuştur.Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz

— Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) (@TC_HSK) October 5, 2023