120 bin genetik materyal 'banka'larda korunuyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık bünyesinde Ankara ve İzmir'de bulunan iki tohum gen bankasında Türkiye'nin bütün zenginliklerini oluşturan bitki örtüsüne ait tohumların tasnif ve analiz edildiğini belirterek, 120 bin genetik materyalin koruma altında tutulduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde faaliyet gösteren iki tohum gen bankasından biri olan Ankara'daki Türkiye Tohum Gen Bankasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tohum gen bankalarının çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tohumlarının, tohum gen bankalarında muhafaza altında tutulduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, Ankara ve İzmir'de faaliyet gösteren iki tohum gen bankasının yedekli olarak çalıştıklarını dile getirerek, “Türkiye Tohum Gen Bankası kapasite olarak dünyanın üçüncü büyük gen bankası durumunda. Burada hem geçmişimizi hem de geleceğimizi muhafaza altında tutuyoruz. Türkiye'nin hububattan farklı türlerdeki bitki çeşitlerine ve yabani türlere kadar ülkemizin bütün zenginliklerini oluşturan bitki örtüsüne ait tohumlar, bu gen bankasında tasnif ve analiz ediliyor. İzmir ve Ankara'daki iki gen bankamızda 120 bin genetik materyali koruma altında tutuyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında her bakımdan referans alınan bir Tohum Gen Bankasına sahibiz." diye konuştu.

Gen bankasının, Türkiye'deki akademik camianın gerek araştırmalarına gerekse inovasyon ve geliştirmelerine de ışık tuttuğuna işaret eden Bakan Yumaklı, ülkelerin hem konjonktürel hem de farklı durumlarda kendi gıda arz güvenliklerini temin için gıda milliyetçiliği dediğimiz kavramın ortaya çıktığı bir dönemde, bu gen bankasının önemi çok daha iyi anlaşıldığın söyledi. "Anadolu coğrafyasının zenginliğini de dikkate alacak olursak ve bundan sonraki dönemlerde her türlü olumsuz duruma karşı bu gen bankasının önemi de böylelikle anlaşılmış olacaktır" diyen Bakan Yumaklı, "Türkiye Tohum Gen Bankası'nda çalışan mühendislerimizin ve diğer çalışan arkadaşlarımızın, Türkiye tohumculuğuna katkıda bulunan akademik camianın ve özellikle tohum ıslah çalışmalarına paydaş olan bütün çalışma arkadaşlarımızın bu çalışmalarında başarılar diliyorum. Yapmış oldukları bu önemli çalışmalardan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.