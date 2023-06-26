12 şehrin müftüsü değişti

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bolu Müftüsü görevden alınırken, 5 ile yeni müftü atandı, 7 il müftüsünün ise yerleri değiştirildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevden alınan Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun yerine Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş atandı.

Bolu'ya ataması yapılan Kütahya Müftülüğü'ne ise Iğdır Müftüsü İrfan Açık, Iğdır Müftülüğü'ne Zahit Demirel, Ardahan Müftülüğü'ne Adem Karadeniz, Denizli Müftülüğü'ne Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu, Tokat Müftülüğü'ne Esat Yapıcı, Manisa Müftülüğü'ne Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu, Çanakkale Müftülüğü'ne Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, Kastamonu Müftülüğü'ne Bekir Derin, Siirt Müftülüğü'ne Şakir Pinal, Mardin Müftülüğü'ne Burdur Müftüsü Enver Türkmen, Burdur Müftülüğü'ne Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik atandı.