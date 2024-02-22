12 ilde 3 örgüt ile 63 şüpheli daha 'Kafes'lendi

İçişleri Bakanlığı, Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği “KAFES-45” operasyonlarında üç organize suç örgütünü çökertti. Operasyonlarda suç örgütü üyesi 63 şüpheli de yakalandı.ANKARA (İGFA) - Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakanlığın bir süredir organize suç örgütlerine yönelik sürdürdüğü "Kafes" operasyonlarının 45'incisi düzenlendi.

Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-45” Operasyonlarında; Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın, astamonu'da Ömer Çınar'ın,

Balıkesir’de Salih Babayiğit’in elebaşılığını yaptığı üç organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda; 132 adet kredi kartı, 12 adet pos cihazı, 121 adet araç satış sözleşmesi, 2 Milyon 685 Bin TL tutarlı düzenlenmiş çek, senet ve dekont, Tabanca, Av tüfekleri, 14 adet açık çek ve çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana ele konulduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren Jandarma ile MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nı tebrik etti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1760532255489872084