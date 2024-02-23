12 dakikalık yol 3 dakikaya indi

Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar atıldığının ve atılacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerin birbirine daha da yakınlaştığını, ulaşım altyapısının güçlendirildiğini ifade etti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vize şehir geçişini 12 dakikadan 3 dakikaya indirdiklerini söyledi.

Çevre yolu ile zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 10 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 82 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da bin 193 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. dedi.



Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli Vize ve Demirköy Çevre Yollarının açılışına katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Trakya Bölgesinin; güçlü kara yolu altyapısı, limanları, demir yolu ve hava yolu bağlantıları ile Avrupayı Asyaya bağlayan köprü konumunda olduğunu belirtti.

KIRKLARELİ HER GÜN BÜYÜYOR, GELİŞİYOR, GÜZELLEŞİYOR

Avrupa'yla Asya'yı birbirine bağlayan Trakya Bölgesi'nin önemli şehirlerinden Kırklareli'nin her geçen gün geliştiğini ve güzelleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bilindiği üzere Trakya Bölgemiz; güçlü karayolu altyapısı, limanları, demiryolu ve havayolu bağlantıları ile Avrupayı Asyaya bağlayan köprü konumundadır. Özellikle Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristana ulaşım sağlaması, Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile de lojistik açıdan büyük önem arz ediyor. Ayrıca Kırklareli; tarihi yapıları ve kültürel değerlerinin yanı sıra, tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarıyla, üretim alanları, pazarlara yakınlığı ve iş gücü kaynakları ile bölgenin yatırıma açık merkezleri arasında yer almaktadır. Bu nitelikleriyle Kırklareli her gün büyüyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Biz de bunun farkındayız ve Kırklarelinin büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni proje üretiyor, dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. Bugün de Kırklarelimize iki müjde ile Vize ve Demirköy Çevre Yollarımızın açılışı için geldik. Özellikle İstanbuldan Kırklareline ulaşım sağlayan güzergâhta hayata geçirdiğimiz karayolu projeleri ile şehrin ulaşım altyapısını geliştirmekteyiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz önemli çalışmalar arasında yer alan Saray-Kırklareli Yolunun uzunluğu 71 kilometredir. Projemiz ile; bölgede bulunan organize sanayi bölgeleri ile yurtiçi ve yurtdışına sevkiyat yapan, kapasitesi yüksek kireç ve çimento fabrikalarından kaynaklanan ağır taşıt trafiği kentin dışına aldık". ifadelerini kullandı.

VİZE ŞEHİR GEÇİŞİNİ 12 DAKİKADAN 3 DAKİKAYA İNDİRDİK

Kırklareli Vize ve Demirköy Çevre Yolları'nın hayata geçirilmesi ile birlikte doğaya ve ekonomiye katkı sağlandığını ayrıca zamandan da tasarruf edildiğini böylelikle milyonlarca liralık tasarruf elde edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, Vize şehir geçişini 12 dakikadan 3 dakikaya indirdik. Böylece çevre yolumuz ile zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 10 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 82 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da bin 193 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. açıklamalarında bulundu.

Kırklareli'nin hem turizm açısından hem de ülke güvenliği açısından stratejik bir konuma sahip ilçesi İğneada için hayata geçirilen Pınarhisar-Demirköy-İğneada Yolunun yıllık 20 milyon lira tasarruf edileceğini belirten Bakan Uraloğlu şu sözleri kaydetti:

"Pınarhisar-Demirköy-İğneada Yoluda, Trakya Bölgesinin Karadeniz sahiline açılan en önemli turizm beldesi olan İğneada'ya ulaşımın sağlanması adına büyük önem taşımaktadır. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul illerinin İğneada'ya ulaşan tek aksıdır. Ayrıca Karadeniz kıyısındaki eşsiz longoz ormanları ve orman endüstrisine dayanan ekonomik faaliyetleriyle de öne çıkmaktadır. Demirköy-İğneada Yolumuzu 27,7 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında projelendirdik. Yolumuzun Demirköy geçişinde de 5,5 kilometrelik Demirköy Çevre Yolunu tamamladık ve iş kapsamındaki 75 metrelik Bulanık Deresi Köprüsünü inşa ettik. Yolun kalan kesimlerinde de çalışmalara hızla devam ediyoruz. Demirköy Çevre Yolumuz ile bölgedeki orman endüstrisinden kaynaklanan ağır taşıt trafiğinin ve özellikle yaz aylarında artış gösteren turistik trafiğin Demirköy şehir merkezinde neden olduğu yoğunluğunu rahatlattık. Bu yolumuzun çok önemli bir yanı daha var. Savunma Sanayii Başkanlığımızın ülkemizin güvenliği için önem arz eden İğneada bölgesindeki askeri faaliyetleri kapsamında sevk edilen ağır tonajlı askeri araçları geçişine uygun, hızlı ve güvenli ulaşım imkânı da sağlamış olduk. Çevre yolumuzla şehir merkezi üzerinden saatte ortalama 30 kilometre trafik hızı ile 10 dakikada katedilen Demirköy Geçişini, ortalama hızı 90 kilometreye yükselterek 3 dakikaya indirdik. Böylece zamandan 18 milyon lira, akaryakıttan 2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 20 milyon lira tasarruf edeceğiz. Bu yolumuz sayesinde de çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 291 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız."



SON 22 YILDA KIRKLARELİNİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 27 MİLYAR 553 MİLYON LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK

Kırklarelinin büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projelerin hayata geçirildiğini ve son 22 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 27 milyar liradan fazla yatırım gerçekleştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, Üretiyor, dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. Son 22 yılda kırklarelinin ulaşım ve iletişim altyapısına 27 milyar 553 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 77 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 257 kilometreye çıkardık. Kırklareliyi; Edirneye, Tekirdağa, İstanbula bölünmüş yollar ile bağladık. Kırklarelinin demiryolu altyapısını da çok önemli yatırımlar yaptık. Şehir içinde kalan tüm demiryolu alt yapısını modernize ettik. 62 kilometresi Kırklarelinden geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Kırklarelini İpek Demiryolu güzergâhının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz. Bu proje kapsamında Kırklarelinde Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran istasyonları olacak. Projenin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat arttıracağız. Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1.5 saate; yük taşıma süresini ise 6.5 saatten 2.5 saate düşüreceğiz. Hattın hizmete alınmasıyla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik süreçlerine, kalkınmasına ve gelişmesine çok büyük faydalar getirecektir dedi.

