112 Acil: İhbarların çoğu asılsız! Lütfen deneme amaçlı aramayın

İstanbul'da geçen Yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 17 Milyondan Fazla Çağrı Geldi. 112'ye yapılan ihbarların yarısından çoğu asılsız çıktı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2022 yılında gelen 17 milyon 353 bin 424 çağrının yüzde 68,12'sini asılsız ihbarlar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2022 yılı verilerini paylaştı.

Buna göre, 2022 yılında çağrı merkezine 17 milyon 353 bin 424 çağrı gelirken, bunlardan 5 milyon 531 bin 423'ü vakaya dönüştüğü ve vakaya dönüşmeyen çağrı adedi 11 milyon 822 bin 1 olduğu açıklandı. Böylece gelen aramaların yüzde 31,88’i vakaya dönüşürken, yüzde 68,12'si asılsız çıktı.



Çağrılarla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Feyza Emin, 2022'de acil çağrı merkezlerinin yoğun şekilde görevlerini icra ettiklerini belirtti. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Bakanlığımızın çatısı altında 7 kurumun görev yaptığını ifade eden Emin, ihbarlar doğrultusunda gerekmesi halinde bir veya birden fazla kurumun koordinesinin sağlanabildiğini kaydetti.

"ACİL DURUMLAR DIŞINDA ÇEŞİTLİ NEDENLERLE ARIYORLAR"

Çağrıların büyük bir bölümünün asılsız ihbarlardan oluştuğunun altını çizen Emin, "Asılsız çağrılarda bir mükerrer çağrılar var, bir de anonsta kapanan yani daha anonsu dinlerken kapanan çağrılar var. Bunlar muhtemelen deneme amaçlı. Onlar da asılsız çağrı olarak nitelendiriliyor. Yabancı uyruklu vatandaşlarımız sadece telefonları çalışıyor mu çalışmıyor mu sim kartı taktıklarında, çocuk aramaları, yaşlı vatandaşlarımızın arayıp biraz sohbet etmek istemeleri, telefon sapıkları bir de aslında önem arz etmeyen ama kendilerince defalarca aynı şeyi aramaları. Onun dışında 'Elektrik, su, doğalgaz faturalarını nerede yatırabiliriz, kesildi.' o tarzda veya askere gidecek 'Kaç günüm kaldı nereye sorabilirim?', Milli Eğitim Bakanlığıyla alakalı 'Şu okul nerededir bana söyleyebilir misiniz?' ya da sağlıkla alakalı 'Randevu alma hattı olarak nereye başvurabilirim?'... Bugün bir çağrı geldi, komşusuyla tartışıyor 'Ne yapabilirim nereye başvurabilirim?' Bir de termometresi evde kırılmış nereye atabilirim. Bu tarzda bunlar da asılsız çağrıya giriyor" diye konuştu.

Vatandaşların 112'yi acil durumlar için araması gerektiğini vurgulayan Feyza Emin, "Lütfen olur olmaz gereksiz bilgi danışma gibi şeylerde veya hattı çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu deneme amaçlı aramasınlar" dedi.