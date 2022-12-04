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110 bin düzensiz göçmene sınır dışı!

GÜNDEM 04.12.2022, 10:46
110 bin düzensiz göçmene sınır dışı!

Türkiye 2022 yılında yaklaşık 110 bin düzensiz göçmeni sınır dışı etti.ANKARA (İGFA)- Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, bu yıl dün itibarıyla 109 bin 816 düzensiz göçmen sınır dışı edildiğini açıkladı.

"Bu bizim açımızdan bir yılda en fazla sınır dışı yapılan yıl oldu" diyen Seçilmiş, "Bu anlamda bir rekor kırdık" diyerek 17 bin 608 yabancının sınır dışı işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden aktarılan habere göre düzensiz göçmenlerin, kolluk kuvvetlerince yakalandıktan sonra sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar barındırıldıkları geri gönderme merkezlerinden biri olan Akyurt Geri Gönderme Merkezi'nde basın bilgilendirme toplantısı yapan Müdür Seçilmiş, geri gönderme merkezlerinin 2015'te bin 740 kişi kapasitesine sahip olduğunu belirtirken, bu yıl itibarıyla 30 geri gönderme merkezinin kişi kapasitesinin 20 bin 540'a ulaştığını söyledi.

Seçilmiş, ayrıca son bir haftada 3 bin 585 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 414 düzensiz göçmenin ise sınır dışı edildiğini açıkladı. 

"Sınır Dışı Ettiğimiz Yabancıların Tekrar Türkiye'ye Gelmelerine İlişkin Oran Yüzde 0,01"

Türkiye tarafından yakalanan bir yabancının düzensiz göç ortak veri tabanına kaydının yapıldığını ve daha sonra tekrar yakalanması halinde mükerrerliğini bu sayede görebildiklerini aktaran Sn. Seçilmiş, "Sınır dışı ettiğimiz yabancıların tekrar Türkiye'ye gelmelerine ilişkin mükerrerlik oranı sadece yüzde 0,01." bilgisini verdi.

"SINIR DIŞI ETTİĞİMİZ YABANCILARIN TEKRAR TÜRKİYE'YE GELMELERİNE İLİŞKİN ORAN YÜZDE 0,01"

Bu arada Türkiye tarafından yakalanan bir yabancının düzensiz göç ortak veri tabanına kaydının yapıldığını ve daha sonra tekrar yakalanması halinde mükerrerliğini bu sayede görebildiklerini aktaran Müdür Seçilmiş, "Sınır dışı ettiğimiz yabancıların tekrar Türkiye'ye gelmelerine ilişkin mükerrerlik oranı sadece yüzde 0,01." bilgisini verdi.

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