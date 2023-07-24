110 bin adet kaçak ilaca sınır engeli!

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yürütülen operasyon neticesinde ülkemize getirilen toplamda 110 bin 340 adet ilaç ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri hedefleme çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan ülkemize giriş yapmak isteyen bir tırı yakın takibe aldı.

Alınan bilgiye göre şüpheli aracın giriş ve gümrük tescil işlemlerini yaptığı sırada ekipler tarafından şahsın kullandığı tır, x-ray tarama sistemine sevk edildi.

Taramayla birlikte şüpheli yoğunluklar olduğunu tespit eden ekipler aracı fiziki kontrole tabi tuttu. Gerçekleştirilen arama sırasında yasal yükün arasına gizlenmiş vaziyette koliler içerisinde ticari mahiyet arz eden toplam 110 bin 340 adet ilaç cinsi eşya tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde ilaçların türlerinin tiroid, antidepresan, yüksek tansiyon ve şeker ilaçları olduğu anlaşıldı.

Yakalanan ilaçların gümrüklenmiş değerinin ise yaklaşık olarak 1 milyon 55 bin lira olduğu belirlenirken Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca yakalanan eşyalara el konuldu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.