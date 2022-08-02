11 yılda 102 farklı uyruktan 9 bin yabancı terörist savaşçıya sınır dışı!

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, bin 168’i ABD ve AB üyesi ülke uyruklu olmak üzere 102 farklı uyruktan toplamda 9 bin yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Göç İdaresi Başkanlığı tarafından, PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtilen açıklamada İçileri Bakanlığı, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 9 bin yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildiğini duyurdu.

EN FAZLA AB UYRUKLULAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 59, AB üyesi ülke uyruklu toplam 1.109 YTS sınır dışı edilmiştir.



Buna göre; 2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95, 2021 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 69 YTS ülkesine geri gönderilirken; Bu yılın yedi aylık döneminde ise 6 Avrupa Birliği ülkesinden 20 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildiği kaydedildi.

Başkanlık verilerine göre 2019 yılı başından bu yana ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk sekiz uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, Romanya, İsveç, Avusturya olduğu vurgulandı.