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11 ilde orman dışı karar Resmi Gazete'de
GÜNDEM 16.09.2022, 09:20
11 ilde orman sınırları dışına çıkarılan alanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'te bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.
Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin veya Hazine'nin kontrolündeki taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne ormanlaştırılmak üzere tahsis yapılacağı da belirtildi.
Söz konusu kararın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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