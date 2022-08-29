11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sessizliğini bozdu!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ulusal bayramlara katılmadığına yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından bir video ile yanıt verdi.ANKARA (İGFA) - AK Parti’nin kurucularından olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından, "Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır" başlığıyla bir video paylaştı.

"Cumhurbaşkanlığım döneminde bütün milli bayramlara katıldım" diyen Gül, katıldığı ulusal bayramlara ilişkin görsellerin yer aldığı bir link paylaştı.

Gül, paylaşımında, bütün ulusal bayramlara katıldığını, 7 yıllık cumhurbaşkanlığı süresi içerisinde sadece bir kez Kırgızistan ziyaretindeki rahatsızlığı nedeniyle ziyaretlere katılamadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı olduğum sürece katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım" yanıtını verdi.

https://twitter.com/cbabdullahgul/status/1564195284128874502