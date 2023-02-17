11 bin Mehmetçiğe sıla izni

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10 ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki yükümlünün sevkini 4 Mayıs 2023 celbine kadar ertelendi. Yapılan açıklamada, 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verildiği duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı yükümlü askerlerin Mart ve Nisan celplerinin Mayıs'a ertelendiğini açıkladığını anımsatan Milli Savunma Bakanı Hulusi Bakan Akar, depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdiklerini açıkladı.

"Terhislerin erkene alınacağına” yönelik özellikle sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek olmadığını vurgulayan Bakan Akar, "Erken terhis söz konusu değil. Bizim terörle mücadelemiz, hudut güvenliği faaliyetlerimiz, semalarda, denizlerde, yurt dışındaki görevlerimiz aksaksız, eksiz devam ediyor" dedi.

50’den fazla savunma bakanının arayarak veya mesaj göndererek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ve yardım teklifinde bulunduğunu da belirten Bakan Akar, bu zor günlerde gösterilen dayanışma için savunma bakanlarına teşekkür etti.

"Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk günden itibaren görevinin başındadır" diyen Bakan Akar, "Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her türlü musibetten birlik ve beraberlik içinde alnının akıyla çıkan devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır" diye konuştu.