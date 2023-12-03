11 ayda 5 binin üzerinde test

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MERLAB), hem kamunun hem de sanayicinin adeta ‘analiz ve test merkezi’ haline geldi. Bir önceki yıla göre müşteri sayısında yüzde 50’lik artış gösteren MERLAB, özellikle ihracat yapan sanayi kuruluşlarının tercihi olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - BTÜ bünyesinde 2018 yılında faaliyete geçen MERLAB; üniversitelere, kamu kurumlarına ve özel sektör kuruluşlarına hizmetini sürdürüyor.

2021 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından da akredite edilen MERLAB’da Ozon Yaşlandırma, Numune Hazırlama ve Kaplama, X-Işını Difraksiyon Faz Analizi, Mikroskop Analizi gibi pek çok çalışma gerçekleştiriliyor. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen cihaz ve alt yapı yatırımlarıyla her geçen yıl test-analiz çeşitliliğinin arttırıldığı laboratuvar, ağırlıklı olarak ihracat yapan sanayi kuruluşlarından da ciddi talep görüyor. Sanayinin ihraç ettiği ürünlerin test ve analizi için daha hızlı sonuç ve daha düşük maliyet oranı sağlayan MERLAB, bu yönüyle de tercih nedeni oluyor. Özel sektörün yanında akademisyenlerin de taleplerine cevap veren laboratuvar içerisinde FE-SEM, XRD, LC MS/MS gibi yüksek ilk yatırım maliyeti olan cihazlar yer alıyor.

Pek çok alanda hizmet veren MERLAB, yüzde 66 oranında özel sektör, yüzde 25 oranında BTÜ personeli, yüzde 8 oranında diğer üniversiteler ve yüzde 1 oranında ise diğer kamu kuruluşlarından talep görüyor. Bu kapsamda verilere bakıldığında; 2023 yılı kasım ayı sonu itibariyle 240 firmadan gelen talepler doğrultusunda, 5 bin 224 adet numune için test-analiz gerçekleştirildi. 2022 yılının aynı dönemine göre müşteri sayısında yüzde 50’lik artış gözlendi.

AKREDİTASYON DA MERLAB’DAN

Laboratuvar bünyesinde 2023 yılında şu ana kadar akreditasyon kapsamında ise 61 adet numune için test-analiz hizmeti verildi ve30 adet akredite rapor düzenlendi. Yine bu süreçte MERLAB, akreditasyon kapsamında vermiş olduğu hizmetin genişletilmesi ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak, TÜRKAK denetimini başarıyla sonuçlandırdı.Bu bağlamda mevcut kapsama 5 adet yeni metot ilave edilerek toplam akredite metot sayısı 9’a yükseltildi.