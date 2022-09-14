105 yeni yurt binası açıldı... Yurt ücretlerinde değişiklik yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurt ücretlerinde bu yıl değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

Türkiye'nin yurtları dünyanın en iyileri arasında yer aldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde yurt ve burs ücretlerini yeniden düzenleyeceklerini kaydetti.

Tüm imkanlarla yurtların öğrenciler için donanımlı yaşam merkezi haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, "Biz gençlerimize bu imkanlarımızı ya ücretsiz ya da sembolik ücretlerle sunuyoruz. Türkiye'nin yurt kapasitesi birçok ülkeninkinden daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşılamıştır" dedi.

Kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerin üzerinden aldıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yıldan itibaren kredi alan öğrencilerimiz de sadece aldıkları kadar kredi ödeyecekler. Milyonlarca gencimize rahat bir nefes aldıran bu uygulamanın da gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Birileri gençlerimizi gündelik siyasetlerine malzeme yapmanın peşinde koşarken biz onları geleceğe hazırlayacak adımlar atıyoruz" diye konuştu.

https://youtu.be/aVhbDRSWKTYERMENİSTAN SONUÇLARINA KATLANACAK

Öte yandan konuşmasında genel ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından yaşanan bu durumu kabul edilemez bulduklarını kaydetti.

"Tüm dünya bilmelidir ki Azerbaycan'lı kardeşlerimizin yanındayız" diyen Erdoğan, "Sürekli saldırgan tavrını devam ettiren Ermenistan bu durumun sonuçlarına katlanacaktır. Bir kez daha Azerbaycan'lı şehitlerimize rahmet diliyorum. Kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum" dedi.