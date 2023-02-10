104. saatte yeni bir mucize! 42 yaşındaki Zeynep enkazdan sağ kurtarıldı

İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve I.S.A.R Alman ekibinin Hatay Kırıkhan’da gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmalarında depremin 104’üncü saatinde 42 yaşındaki Zeynep Baysel sağ olarak enkazdan çıkarıldı.HATAY (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından hızlı bir şekilde yola çıkan İzmit Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde günlerdir büyük bir çaba ile çalışıyor.

3 gün önce 66 yaşındaki Şennur Teyze’yi enkazdan çıkaran ekipler bugün bir mucizeye daha tanıklık ederek 42 Yaşındaki Zeynep Baysel’i depremin 104’üncü saatinde enkazdan sağ olarak çıkardı.

YAKINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEŞEKKÜR ETTİ

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde arama kurtarma çalışmaları kapsamında ses duyan ekipler hızlıca harekete geçti.

İZBAK ve I.S.A.R Alman ekibinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında 42 yaşındaki Zeynep Baysel sağ olarak kurtarıldı. Depremin 104’üncü saatinde enkazdan kurtarılan Zeynep Baysel’in yakını, " Sizler hepiniz meleksiniz. Zeynep’in sesi oldunuz. Allah eksikliğinizi vermesin” diyerek gözyaşları içinde ekiplere sarıldı.