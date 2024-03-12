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103 yıl önceki ilk nüsha hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulus'taki Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı.ANKARA

GÜNDEM 12.03.2024, 17:08
103 yıl önceki ilk nüsha hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulus'taki Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ulus'ta Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışında önemli mesajlar verdi. 

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, bazı AK Parti milletvekilleri ile Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

"Ruhunu kaybetmiş bir milletin cesetten ibaret kalacağı anlayışıyla medeniyetimizin, tarihimizin, kültürümüzün köklerine inmeyi gaye edinen her çabayı desteklemek boynumuzun borcudur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmanın milli şair Mehmet Akif Ersoy'un millete ve kültüre armağanı olan bir diğer emanetinin ihyası etrafında yürütülen çalışmalara borçlu olunduğunu belirterek, "Ankara'mızın eski değerlerini bünyesinde barındıran Ulus'taki bu tarihî bina, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi’ne dönüştürülerek ülkemize kazandırılmıştır. Uzun yıllar kendi hâline terk edilen bu binayı dergi-müze, sergi salonu ve diğer birimleriyle yeniden kültür-sanat hayatımıza kazandıran tüm Sebilürreşad ekibine teşekkür ediyorum. Bu tür eserlerin ve buralarda yürütülecek faaliyetlerin Ankara'nın taşına, toprağına, havasına nüfuz eden Millî Mücadele ruhunun yeni nesillere aktarılmasında çok önemli görevler yerine getireceğine inanıyorum" dedi.

"Tarihe iz bırakmak demek, dişinizle tırnağınızla yüreğinizle zihninizle vereceğimiz bir büyük mücadeleyi göze almak demektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir aksiyona girmeden, sadece oturduğu yerden yapılanları eleştirerek tarihe mal olmuş kimse göremezsiniz. Geride ister fikri ister fiili ister maddi eser bırakmamış olanların yerinde yeller eseceğini söyleyen gönül sultanlarının bizatihi kendi mirasları bu hakikatin en somut örneğidir" dedi.

Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'ni maziden atiye köprü kuran mütevazı ama önemli bir adım olarak gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada zihinlerini ve gönüllerini besleyerek kendilerini yetiştirecek evlatlarımızın her biri geleceğin Mehmet Akif adayları olacaktır. Sırat-ı Müstakim ve sonraki ismiyle Sebilürreşad dergileri Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşanan 'bu ülke ve bu millet nasıl kurtulur?' diye ifade edebileceğimiz fikri arayışın mahsulüdür. Dönemin aydınları, Yusuf Akçura'nın 'Üç tarzı siyaset' diye formüle ettiği Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve daha sonra ilave edilen Batıcılık akımları arasında bu arayışı sürdürmüşlerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif'in en büyük özelliğinin ümidi asla kaybetmemesi, sebatı, azmi, kararlılığı elden bırakmaması olduğunu belirterek, "Bu milletin ve bu toprakların sesi olan Orhan Gencebay'ın, "Düşe kalka varacağım yanıp sönen ümidime, gayret et deli gönlüm derman gelsin dizlerime." dizelerini anımsatarak "Gerçekten de düşe kalka yürüttüğümüz bu mücadelede ümidi asla elden bırakmayacağız. Gerekirse dizlerimizdeki son dermanı da kullanarak bu kutlu bayrağı dünyanın burcuna dikeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük mirasın bu mücadele ruhu, medeniyet şuuru ve arayış bilinci olduğuna inandığını ifade eden Erdoğan'a konuşması sonrasında 17 Şubat 1921'de İstiklal Marşı'nın yayımlandığı ilk Sebilürreşad nüshası hediye edildi.

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