'1000 Çiftçi, 1000 Bereket' Balıkesir hasadında

1000 Çiftçi 1000 Bereket programı kapsamında üretim yapan çiftçiler, ayçiçeği hasadına başladı.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye’nin ayçiçeği üretiminde önemli merkezlerinden olan Balıkesir’de çiftçiler hasat mesaisinde.

1000 Çiftçi 1000 Bereket programı kapsamında üretim yapan çiftçiler de ‘sarı gelin’ olarak adlandırdığı ayçiçeğinde hasat heyecanı yaşıyor.

Balıkesir Bandırma’da 22 yıldır çiftçilikle uğraşan Özden Gümüş, program sayesinde tarlasını daha iyi tanıdığını, topraktan aldığı verimin her yıl arttığını söyledi. Gümüş, “1000 Çiftçi 1000 Bereket ile sürekli eğitimlere katıldım, zirai konularda farklı bilgiler edindim. Dijital toprak analizi ile doğru gübreyi, doğru miktarda kullanmayı öğrendim, bu sayede verimim arttı. Bir dekarda 50 kg daha fazla verim elde ettim” dedi.

TÜSİAD Gıda, İçeçek, Tarım Çalışma Grubu Üyesi, Doktar’ın Kurucu Ortağı Tanzer Bilgen de çiftçinin toprağına her ne yapıyorsa bir karşılığı olduğunu söyledi.

Bilgen, toprakta verimi artırmanın yolunun bitkiyi çok iyi tanımaktan geçtiğini belirterek, "Bunu da teknolojiyle yapmak mümkün. Dijital toprak analizleri, tarımsal sensör istasyonları, uydudan tarla sağlığı takibi son derece kritik. 1000 Çiftçi 1000 Bereket bu açıdan çok güzel bir örnek. Program, dijital dönüşümü çiftçilerin iş yapış şekline entegre ederek onların toprağında teknoloji ve bilime dayalı yöntemler kullanabilmesine olanak sağlıyor" dedi.

Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Kurumsal İlişkilerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Arzu Örsel de çiftçilere bereketli bir hasat dönemi diledi. Örsel, 1000 Çiftçi 1000 Bereket’in Türkiye’nin 14 ilinde, 4 bini aşkın mısır, ayçiçeği ve kanola üreticisi çiftçi ile yola devam ettiğini belirtti.