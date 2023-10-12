100 yıllık coşkuya Bursa'dan 20 günlük etkinlik

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını, 20 güne yayılan birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacakBURSA (İGFA) - Atatürk’ün son kez zeybek oynadığı Tarihi Belediye Binası’nda etkinlik takvimini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 29 Ekim gününde de Bursakart’ın geçerli olduğu tüm toplu taşıma araçlarında ulaşımın ücretsiz olacağını müjdeledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Ekim’de başlayıp, 30 Ekim’e kadar devam edecek Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Tarihi Belediyesi Binası’ndaki basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

Atatürk’ün 2 Şubat 1938’deki Bursa ziyaretinde zeybek oynadığı salonda düzenlenen toplantı öncesi yapılan zeybek oyunu ilgiyle izlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’in de katıldığı toplantıda etkinlik takvimini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20. yüzyılın Türkiye için en uzun asır olduğunu söyledi. Trablusgarp harbi, 1. ve 2. Balkan harbi, 1. Dünya savaşı gibi zor yılların yaşandığını dile getiren Başkan Aktaş, “Nihayetinde Türk milleti, millî mücadele aşkıyla, dâhili ve harici düşmanlara 'dur' dedi. Bu meşakkatli yıllarda Bursa’mız da nice zorluklar atlattı. Ama Bursa’nın işgalden kurtuluşu ülke sathında büyük bir ümit ışığı oldu. O günden sonra da millî mücadele azmi kararlılıkla perçinlendi. Türk milletinin varlık-yokluk mücadelesi olan ve başarıyla neticelenen millî mücadelenin ardından Cumhuriyet’in ilanı ile devletimiz yeni bir döneme girdi. 29 Ekim 1923 günü, dönüm noktası olarak Türk tarihindeki yerini aldı. Hatta diğer milletlere örnek ve umut olması açısından millî mücadele, dünya tarihinde de ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Geçmişiyle güçlü, enerjisiyle genç, azmiyle dinamik, milletiyle bir olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olmasını niyaz ediyorum. Millî mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

İŞTE BURSA'NIN ETKİNLİK TAKVİMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel hazırlanan etkinlik takvimi şöyle:

12 Ekim - Cumhuriyet’in 100. Yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Hafızası Sergisi

17 Ekim - Muhtarlar Korosu Cumhuriyet Konseri

20 Ekim - Cumhuriyet’in 100. Yılı 13. Uluslararası FOTOFEST

21 Ekim - Oda Tiyatrosu açılış programı kapsamında ''Kağnı'' adlı tiyatro oyunu

22 Ekim - Beylik’ten Cumhuriyet’e Anadolu Kadın Giysileri temalı defile

22 Ekim - Yavuz Bingöl ile Türk Halk Müziği Bölümü sezon açılışı konseri

23 Ekim - Kültür sanat sezonu lansmanı

25 Ekim - Cumhuriyet Konseri

27 Ekim - 7’den 70’e Cumhuriyet Sergisi

27 Ekim - Cumhuriyet’in Işığında Bursa Yüzyılın Mirası Sergisi

28 Ekim - Vatan Ana'dolu Olunca Tiyatral Gösteri

28 Ekim - Cumhuriyet Bayramı Konulu Atölye Çalışması

28 Ekim - Yüzyılın Ressamı Şefik Bursalı Sergisi

29 Ekim - Fatma Turgut ile Cumhuriyet Bayramı Konseri

30 Ekim - Lozan Mübadelesi’nin 100. Yılı anısına düzenlenen Bursa Günlüğü Hikâye Yarışması Ödül Töreni

30 Ekim - Bursa Liselerarası Münazara Yarışması Finali

ÜCRETSİZ ULAŞIM

Bu arada Bursalıların bu tarihi coşkuya tanıklık etmeleri için 29 Ekim gününde, ayakta yolcu taşıyan şehir içi bütün hatlarda Bursakart’ını kullanan vatandaşlara ulaşımın ücretsiz olacak.