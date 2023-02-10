100 saat sonra bir mucize daha

Kahramanmaraş depreminin 5. gününde 100 saat sonra Hatay’da Hikmet Yiğitbaş enkazdan sağ salim çıkarıldı.

HATAY (İGFA) - Hatay’da deprem enkazında kalan Hikmet Yiğitbaş, 10 saatlik bir çalışma sonrası enkazdan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından serum takılan Hikmet Yiğitbaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yıkılan bir binadan ses veren Hikmet Yiğitbaş’a ulaşan AFAD ekipleri, sürekli ses temasında bulundu. Bilincinin açık olduğunu tespit eden ekipler, zaman zaman artçı sarsıntılar nedeniyle ara vermişti. Gece boyunca süren kurtarma çalışmaları sonucunda sağ salim çıkarılan Hikmet Yiğitbaş, alkışlarla enkazdan çıkarıldı.

Öte yandan karayolu ve demiryolu aracılığıyla 4.607, havayolu aracılığıyla 23.437 olmak üzere toplam 28.044 depremzede afet bölgesinden tahliye edildiği bildirildi.