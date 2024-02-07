100 bin depremzedeye destek vermenin gururunu yaşıyor

Bülent Türker depremin yıldönümünde 1 yıldır deprem bölgelerinde 100 binden fazla insana destek vermenin gururunu yaşıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hollanda’nın Rotterdam şehrinde yaşayan ve aslen Kırklareli Vizeli olan Rotterdam’daki evini Çanakkale ve Atatürk Müzesi’ne çeviren Bülent Türker 6 Şubat depreminin yıldönümünde deprem bölgesinde yaşanan durumu ve bölgede yaptığı çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Türker’in açıklaması şöyle; “Tarihimizin en büyük deprem felaketinden birini yaşayan, dünyada eşine rastlanmayacak, 2 büyük depremde ardı ardına ne yazık ki 10 ilimizde maruz kaldık. Hatay bu felaketten en çok etkilenen, en fazla yıkılma ve can kaybına uğrayan şehirlerimizin başında geliyor.”dedi.

6 şubat depreminden sonra, aylarca tüm deprem bölgelerindeki şehir, köy ve kasabaya, duyduğu andan itibaren yardımlar ulaştıran Hollanda’nın Hayırsever Çılgın Türk’ü Bülent Türker, kendisinin kurduğu Hollanda ‘da Altın Lale ekibi ve arkadaşlarının desteği ile on binlerce depremzedeye ulaşmıştı.

Türker açıklamasına şöyle devam etti: “Aylarca minibüslerde ve çadırlarda yatan Gaziantep, Nurdağı, İslahiye , Kahramanmaraş Pazarcık , Türkoğlu, Göksu, Afşin, Elbistan,Adıyaman, Besni, Gölbaşı, Ermenek, Osmaniye, Malatya, Yeşilyurt, Hatay, Altınözü, Antakya, Defne, Kırıkhan, Belen,Samandağı’nda aylarca depremzede çocuklara, mont, bot, tablet, bilgisayar, temizlik malzemesi, okul malzemeleri, hijyen malzemesi, su ve değişik malzemeler dağıttım. Bu yardımlarda ekibimizde yer alan Uğur Güleç, Barış Akdemir, Ebru Burgaç, Esat Kaplan, Şıh Mehmet Doğru, Hacer Bülbül’e manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Bülent Türker, Şubat’tan Mayıs’a ayına kadar aralıksız deprem bölgesinde hizmet verdiklerini ve yüzlerce kişiye de kargo ile isteklerini gönderdiklerini belirtti.

Ayrıca; Hollanda’da 3 kez deprem bölgesinin fotoğraf sergisini açarak depremi unutturmadıklarını ve Hatay ve bir çok yerde , ‘Hatay Benim Şahsi Meselemdir ‘ pankartını yaparak Atatürk’ün bu güzel sözünü ve Hatay‘a verdiği önemi unutturmadıklarını gösteren Bülent Türker, “Yüzden fazla imzalı futbol koleksiyonumdaki formaları da Avrupa’da açık arttırma ile satarak gelirini deprem bölgelerindeki hayvanlar için kullandım. Türkiye’de, destek olan, Abdullah Polat, Osman Çelik, Sadık Bayka , Metin Kemiksiz ve malzeme gönderen İdris ve Hatice Bilginsoy ailesine de şükranlarını iletiyorum”

Bülent Türker, Aralık ayında bir ay boyunca köylerde tespit ettikleri binlerce çocuğa kışlık mont , bot, tablet ve okul malzemesi dağıttıklarını. “Hollanda Altın Lale” ekibinin deprem bölgesinden hiç ayrılmadığını belirtti.

Depremin ilk zamanında Hatay Altınözü’nde 1 yıl boyunca bir berber dükkanı kurarak insanları ücretsiz traş ettirdiklerini de belirten Türker açıklamasını şöyle sürdürdü. “Haftanın 2 günü köy ,köy gezerek insanlara gönüllü hizmet verdik. Çalışmalara destek olan Hollanda Altın Lale Ekibi Onursal başkanı Bülent Türker , Sa Baran, Ali Koç, Havin Baran, Beyzade Ünver, Ahmet Emek, Ercan Erdoğan, Ayşe Güneş, Arzu Arpi, Ökkeş Yıldırım,Lemi Türker ve Başkan Buğra Türker ile Türkiye Temsilcisi Meral Tokay ve Mehmet Köse’nin gösterdikleri fedakarlık ve emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hollanda Altın Lale, Cumhuriyet Balosu’ndaki gelirle de deprem bölgesindeki çocukları mutlu etti.”

Türker, ayrıca Sanatçı Karsu ve Yonca Evcimik ile ortak çalışma yaparak Hatay’da malzeme dağıttıklarını ve çocukları mutlu ettiklerini belirterek, “Karsu hanıma Yonca Evcimik hanımada katkılarından dolayı teşekkür ediyorum . Adanalı iş adamı Vedat Kement,a ylarca minibüs tahsis ederek maddi destek verdi ve formalarımızı alarak depremzede çocuklara destek olmamıza vesile oldu.” dedi.

Önümüzdeki günlerde Hatay ve diğer şehirlerdeki çocuklar, sokak hayvanları ve öğrenciler için değişik projeler yapacaklarını ve depremi unutturmayacaklarına da vurgu yapan Türker, açıklamasını şöyle tamamladı. “Hollanda‘daki Türklerin bu konuda çok hassas oldular. İş adamlarımızdan, Murat Özbiçer, Aytekin Güç , Ahmet Hülya Kaya, Mükremin Metin, İsmet Özkara, Muhlis Ayboğan ve arkadaşları, Hamza Polat, Hatice Bayar, Hatice Beker, Funda İleri ve ailesi, NadiyeAltun, Şahin Fatma Arabacı, Remziye Levent, Yılmaz Ünlü, Ali Kaynar, Levent Sarılmışer, Serdar Çakır , Seda Çetin , Esra Burak Demir, Adora , Arzu Çarkanat ve bir çok gönlü depremzedelerle hep onların yanında olan dostlara, maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Altın Lale Vakfı Başkanı Bülent Türker, önümüzdeki günlerde deprem bölgesi için bir çok etkinlikler yapacaklarını ve oradaki depremzedeleri de yalnız bırakmayacaklarını açıkladı.

Bülent Türker ,ayrıca Türkiye’deki ve Hollanda’daki basına şükranlarını iletti.