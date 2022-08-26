10 yılda 550 milyon litre su tasarrufu sağladı

Ambalajlı su sektörünün lider markası Nestlé Waters, suyun geleceği ve sürdürülebilir yönetimi için su tasarrufu sağlamaya yönelik çalışmalarını artırdı. Şirket, Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan fabrikasında 10 yılda yaklaşık 550 milyon litre su tasarrufu sağladı.BURSA (İGFA) - Bursa Kestel’de bulunan fabrikasında 10 yılda yaklaşık 550 milyon litre su tasarrufu sağlayan Nestlé Waters Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi Dünya Su Haftası’nda, “gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras su” mesajı verdi.

Özellikle suyun geri kazanımını önceliklendiren Su Görevi projesiyle (Water Task) ile 250 milyon litre su tasarrufu sağlayan şirket, damacana yıkama sistemlerinde aynı hijyenik etkiye sahip tasarruflu nozul sistemleri kullanıyor. Bu sayede yaklaşık 150 milyon litre su tasarrufu elde edilen fabrikada, ayrıca dolumdaki kayıpların azaltılması amacıyla Net İçerik (Net Content) projesi uygulanıyor. 6 yıldır kullanılan bu yöntemle de şu ana kadar 150 milyon litre su geri kazandırıldı.

Gelecek nesillere bırakılabilecek en değerli mirasın su olduğunu ifade eden Nestlé Waters Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi, bu sene 23 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında kutlanan Dünya Su Haftası’nda gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakmak amacıyla sürdürülebilirliği yaptıkları işin merkezine koyduklarını söyledi.

Türkiye operasyonlarımızda da su kaynaklarını daha etkin yönetmeyi hedeflediklerini belirten Beneventi, "Çalışmalarımızda sadece ürünlerimize değil, tüm tedarik zincirine odaklanıyoruz. Kaynağından başlayarak tüketicimize ulaşana kadar geçen tüm süreçlerde suyun en verimli şekilde yönetilmesi için sorumluluk alıyoruz. Bunun için de paydaşlarımızı da içine alan, gerekli kurumlarla iş birliği yaptığımız kapsamlı stratejiler ve hedeflerle hareket ediyoruz. Erikli markamızla ‘Korumamız Gerekli İnisiyatifi’ çatısı altında başlattığımız, lezzetimizin kaynağı olan Uludağ’ın doğal zenginliklerine sahip çıkmaya yönelik projemiz, kurumsal hedeflerimizin en etkin örneği." diye konuştu.