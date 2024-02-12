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10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
GÜNDEM 12.02.2024, 16:53
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahsı yakaladı.Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan yakalama kararı olan ve 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan M.Ç.İ. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanırken Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "Halkımızın huzur ve güvenliğiıl kesinleşmiş cezası bulunan için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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