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10 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM 14.11.2023, 10:32
Irak Kandil ve Hakurk'ta terör hedefleri yerle bir edildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.
Bakanlık, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1724328840292421781
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