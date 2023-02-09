10 ilde 3 ay OHAL kararı kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde olağanüstü hal (OHAL) ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin tezkere kabul edildi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde olağanüstü hal (OHAL) ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin tezkere görüşmeleri tamamlandı.

AK Parti milletvekilleri yakalarında, "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı kurdeleler ile Genel Kurul Salonuna geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul görüşmelerine katılan isimler arasında yer aldı.

AK Parti sıralarına depremde hayatını kaybeden Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın, kırmızı karanfillerle bezenen fotoğrafı konuldu.

OHAL ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin tezkere üzerinde görüşmelerde hükümet adına söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, odak derinliği yaklaşık 7 kilometre ve sığ odaklı bir deprem olduğunu anlatarak, Türkiye'nin son 100 yılda yaşadığı en büyük depremler olduğuna dikkati çekti.

Yaklaşık 110 bin kilometrekare bir alanı etkileyen ve çok büyük bir yıkıcı etkisi olan depremlerin 10 ilde çok geniş bir alanda can kaybına ve yaralanmalara neden olduğunu belirterek, "Çok sayıda bina hasar görmüş ve yıkılmıştır. Hatta 11'de diyebiliriz buna, yine can kayıplarından ve etkilenen bazı bölgelerden dolayı. 110 bin kilometrekare, Avrupa'da birçok ülkenin yüzölçümü kadar veya ondan daha büyük bir alanı teşkil etmektedir. Bu deprem, Anadolu coğrafyasının son 2000 yıllık tarihçesinde 1668 Büyük Anadolu depremi ve 1939 Erzincan depreminden sonra meydana gelen en büyük üçüncü depremidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sadece iki büyük depremle değil aynı zamanda zorlu kış şartlarının getirdiği her türlü olumsuzlukla da mücadele etmek zorunda kalındığına işaret ederek, depremde yaşamını yitiren ve yaralanan vatandaşlara ilişkin son verilere de değindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iş makinelerinin önemine işaret ederek, ilk andan itibaren bölgeye iş makinelerinin sevkinin başladığını ve bunları yakından takip ederek ihtiyaç duyulan yerlere sevk ettiklerini vurguladı.

Daha sonra Anayasa’nın 119’uncu maddesi kapsamında sunulan 3/2276 esas numaralı Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerine ilişkin oylamada, tezkere kabul edildi.

https://twitter.com/TBMMGenelKurulu/status/1623680456624406528