1 yılda 5,2 milyon yolcu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbulu bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatmak için bakanlık olarak önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbulu bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatmak için bakanlık olarak önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak İstanbulu baştan başa metro ağları ile ördüklerini belirterek, en önemli metro hatlarından olan ve 8 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattını açıldığı günden bu yana 1 yıllık süre içerisinde toplam 5 milyon 200 bin yolcu taşındığını söyledi.
2024 YILINDA 4 METRO HATTI AÇILDI
2024 yılının ilk çeyreğinde Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Hattı'nı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının Gayrettepe-Kağıthane Kesimini, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattını ve Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesini hizmete açtıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, bugüne kadar Bakanlık olarak İstanbulda Marmaray, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Metrosu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yay Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hatlarını hizmete aldıklarını dile getirdi.
Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı ve Altunizade-Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattında yapım çalışmalarına devam ettiklerini de vurgulayan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın imzası ile resmi gazetede yayınlanan karar doğrultusunda Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazım Karabekir Raylı Sistem Hattının yapımının da bakanlık tarafından üstlenildiğinin altını çizdi.
HATTI YÜZDE 5 SEVİYESİNDE ALDIK...
İstanbulda hayata geçirdikleri en önemli metro projelerinden birisinin Başakşehir-Çam ve Sakura şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Bakanlığımızca bu hattı devraldığımızda fiziki ilerleme %5 seviyesindeydi. Devirden tam 24 ay sonra hattı test sürüşlerine hazır hale getirdik. 8 Nisan 2023 tarihinde de hattımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Hattımız sayesinde Kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım sağlanırken aynı zamanda diğer toplu taşıma modları ile entegrasyon sağlandı.
15 İLDE RAYLI SİSTEM PROJESİ ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ
Bakan Uraloğlu, Türkiyede 14 ilde raylı sistem projesi çalışması yürüttüklerinin de altını çizdi. Uraloğlu, Ülke genelinde toplam 415,5 km kent içi raylı sistem projesini hayata geçirdik. 88.8 kilometre hat üzerinde yapım çalışmalarımız devam ederken, toplamda da 372,2 kilometre daha yapmayı raylı sistem yapmayı planlıyoruz dedi.
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