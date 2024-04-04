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1 terörist Habur'da teslim oldu!
Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 terörist teslim oldu ANKARA (İGFA) - Haberi, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı 1 teröristin teslim olduğunu duyuran Bakanlık, paylaşımında, ""Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu " ifadeleri yer aldı
GÜNDEM 04.04.2024, 18:14
Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 terörist teslim oldu.ANKARA (İGFA) - Haberi, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.
1 teröristin teslim olduğunu duyuran Bakanlık, paylaşımında, ""Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri yer aldı.
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