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1 terörist Habur'da teslim oldu!

Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 terörist teslim oldu ANKARA (İGFA) - Haberi, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı 1 teröristin teslim olduğunu duyuran Bakanlık, paylaşımında, ""Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu " ifadeleri yer aldı

GÜNDEM 04.04.2024, 18:14
1 terörist Habur'da teslim oldu!

Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 terörist teslim oldu.ANKARA (İGFA) - Haberi, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

1 teröristin teslim olduğunu duyuran Bakanlık, paylaşımında, ""Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri yer aldı.

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