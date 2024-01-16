1 milyon Sakaryalıyı ilgilendiriyor... Deprem konusunda ilk olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi depreme hazırlıklı bir şehir oluşturmak adına Güney Kore destekli Afet Erken Uyarı Sistemi’ni Sakarya’da hayata geçiriyor. Bu sistem kapsamında yer altına yerleştirilecek yüksek hassasiyetli sensörler vasıtası ile yer hareketleri takip edilebilecek ve 1 milyon Sakaryalı için hayati rol oynayacak.SAKARYA (İGFA) - Deprem kuşaklarının üzerinde yer alan Sakarya’da, Büyükşehir Belediyesi şehrin fiziki yapısını dayanıklı kılmak ve olası afetlere karşı en hazır hale getirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda doğal afetlerin getireceği can ve mal kaybının önüne geçmek amacıyla Güney Kore destekli “Afet Erken Uyarı Sistemi” Sakarya’da hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Güney Kore Smart Geotech yetkilileri sensörlerin testi için Sakarya’da çalışmaya başladı.

İLK TEST UYGULAMASI HENDEK BAKACAK’TA

Sakarya’da Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının MOLİT desteğiyle “Akıllı Şehir Çözümleri” kapsamında “Afet Erken Uyarı Sistemi” projesi hayata geçiriliyor.Projeyi uygulayacak Smart Geotech firması yetkilileri, cihaz prototip testi yapmak üzere Sakarya’ya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile bir araya gelen heyet, çalışmanın detayları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Bu sensörler, ilk olarak pilot bölgelere yerleştirilecek. Yeraltında depremi erkenden tespit edebilme özelliğine sahip olan sistem, yetkililere ve vatandaşlara erkenden bildirim verebilecek. Proje eğer süratle tamamlanırsa deprem kuşağında olan 1 milyon Sakaryalı için deprem anında hayati önem taşıyacak.

İlk uygulama, Hendek- Bakacak heyelan bölgesinde olacak. Bu bölgede yapılacak test denemeleri sonrasında ise su, doğalgaz hatları gibi hassas alt yapıları korumak için bu sensörler yerleştirilecek. Yer üstünde deprem etkisi oluşturmayan ancak yer altında tahribata yol açan sarsıntıların hareketi incelenecek, altyapının inşası ise bu sensörlerden elde edilen verilere göre şekillenecek.

Yer hareketi sonucunda oluşabilecek kütle, şev, toprak kaymalarını yerleştirilecek yüksek hassasiyetli sensörler vasıtası ile AKOM’a anlık olarak bildirilecek ve toplanan bu veriler analiz edilerek hızla tedbirler alınacak. Bu sensörler sayesinde yer hareketliliği erken algılanarak can mal kaybı tehlikelerine karşı önlem alınabilecek ve riskli yerleşim yerleri, grup yolları, su ve doğalgaz gibi stratejik hatlar yer kaymalarına karşı korunabilecek.

Başkan Ekrem Yüce, depreme hazırlık konusunda Türkiye’de bir ilke imza atacaklarını ifade ederek, “Yaptığımız araştırmalar ve bağlantılarla Sakarya’da bir ilke imza atacak teknolojiye ulaştık. Güney Kore’den gelen heyet, detaylı bir sunum yaptı ve saha çalışmalarına başladı. Yaptığımız altyapı ve üstyapı projeleri için de çok büyük önem arz eden teknoloji sayesinde ciddi bir tedbir alabileceğiz. Yer altındaki su, doğalgaz, elektrik altyapıları sensörlerden elde edilen verilerle korunacak ve lokasyonları buna göre yeniden şekillenecek. Ayrıca tüm vatandaşlarımız içi hayati önem arz eden kısmı da erken uyarı sistemi. Bizlere depremi erkenden uyardığında anında aksiyon alabileceğiz. Süreçle ilgili tüm gelişmeleri yakında vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi.