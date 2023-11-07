1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı iddialarına açıklama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması konusunda Erdoğan ile anlaştık" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.
Açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır." ifadeleri yer aldı.
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