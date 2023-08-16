1 milyon 250 bin Dolarlık ilk sosyal etki tahvili...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), genç işsizlerin yetiştirilip istihdam edilmelerini sağlayacak 1 Milyon 250 Bin Dolarlık Sosyal Etki Tahvilini hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da gençlere ücretsiz yazılım eğitimi verilerek istihdamları sağlanacak.

Sosyal etki tahvili ile yazılım sektörüne kazandırılacak gençler, eğitim programı ile geleceğin becerileriyle donatılarak istihdam edilecek.

Proje ile gençlere yazılım eğitimleri sağlayarak gençlerin yeteneklerini ve becerilerini geliştirilmesi amaçlandı.

550 işsiz genç, geleceğin becerileri ile donatılarak istihdama kazandırılacağı kaydedildi.

NASIL UYGULANACAK?

İSTKA, İngiltere merkezli etki yatırımcısı Bridges Outcomes Partnerships ile iş birliği yaparak Türkiye'nin ilk sosyal etki tahvilini hayata geçirdi. Bu kapsamda Bridges Outcomes Partnerships, tüm riski alarak hizmet sağlayıcıya ön finansman sağlayacak, ancak sözleşmede öngörülen hedeflerin başarılması durumunda İSTKA tarafından ödeme alacak.

Yatırımcılara ödeme, belirlenen hedeflere ulaşılması halinde yapılacak. Yatırımcı, hedeflere ulaşılmasını sağlarsa İSTKA'dan ek getiri de elde edecek. Performansa dayalı olan bu sistemin en önemli hedefi ise yazılımcı adaylarının işe yerleştirildikten sonra en az 6 ay boyunca istihdamda kalması. Hedeflere ulaşılamaması durumunda herhangi bir ödeme gerçekleştirilmeyecek.

Performansa dayalı ödeme şekli, kalkınma ajansları için de bir ilk oluşturuyor. İstanbul Kodluyor ismiyle pilot olarak gerçekleştirilen performansa dayalı finansman modelinin başarılı olması halinde diğer bölgelere ve sektörlere de yaygınlaştırılması öngörülüyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa, yazılım sektöründe kariyer yapmak isteyen 18-35 yaş arasındaki en az lise mezunu ve son bir yıldır işsiz olan gençler başvuru yapabilecek. Ayrıca, kadın başvuru sahipleri öncelikli olarak değerlendirilecek.

Programa katılmak isteyen gençlerin başvuruları, istanbulkodluyor.com sitesi üzerinden kabul edilecek.