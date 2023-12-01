1 milyar 81 milyon TL tarımsal destek hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 81 milyon 396 bin TL tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 milyar 81 milyon 396 bin TL tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, desteklerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.