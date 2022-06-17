Günübirlik kiralan evlerde yeni dönem başlıyor

Günübirlik kiralan evlerde konaklayanlara kimlik bildirim ve bu evlerde ise "her an ulaşılabilecek" mahiyette sorumlu işletici bulundurma zorunluluğu geldi.

Düzenlemeye göre, özel ve resmi her türlü konaklama tesisleri işletmeler tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorunda olacaklar.

Bu veriler üzerinden yapılan tüm işlemler kayıt altına alınacak ve 5 yıl boyunca muhafaza altında tutulacak. Günübirlik kiralanan evlerde "her an ulaşılabilecek" mahiyette sorumlu işletici bulunacak.

Yönetmelikle, daha önce yönetmelik ekinde yer alan, buralarda çalışanlara ait kimlik bildirim belgesi, işletici kimlik bildirim belgesi ve konutta kalanlara ait kimlik bildirim belgesi yürürlükten kaldırıldı.

Öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler ve çalışanlarla alakalı bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, 3 gün içerisinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda yapılabilecek.

Köy ve mahalle muhtarları sorumluluk bölgelerinde olan işyerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri durumunda genel kolluk birimlerinden temin edecek.

Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi kanuni temsilcisi ve kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine uygun şekilde en yakın kolluk birimine bildirilecek.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilecekler. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu tutulacak.