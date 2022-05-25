Detaylar belli oldu fahiş kiraya karşı çözümler neler olacak?
Hükümet yüksek kira artışından sonra vatandaşı korumak için tam gaz çalışmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinden itibaren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanlığı, TBMM ve bakanlıkların ilgilileri kira artış oranlarına dair düzenleme için bir araya geldi.
Vatandaşın mağdur olmaması için kira artışıyla mücadele veren bakanlıkların yaptığı toplantıda çalışmalar masaya geldi. Yapılan istişareler sonucunda TÜFE oranını geçen kira uygulamasını denetleyip ceza vermek ve, TOKİ, belediye olmak üzere şirketlere kiralık sosyal konut ürettirmek, büyükşehirlerdeki kira artışlarına sınır getirmek gibi çözümler üzerinde durulduğu öğrenildi.
Ortaya çıkan yeni formüller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra son şeklini alması ve kamuoyuna açıklanması hedefleniyor.
Borçlar Kanunu'na göre 5 yıla kadar olan kira artışları TÜFE'ye göre gerçekleşiyor. 5 yıldan sonra da ev sahipleri isterlerse, yeni kira tespiti yapabilecek. Bu da rayiç bedel üzerinden gerçekleşmiş olacak.
Enflasyondaki artış nedeniyle ev sahipleri yüksek artışa zorluyor. Bunun denetlenmesi yapılabilmesi için mekanizma kurulabileceği söyleniyor.
Ucuz sosyal konut
Toplantıda, alternatifler değerlendirildi. Özellikle Hollanda baştao lmak üzere tavan fiyat modeli Türkiye'de uygulanması ve yine aynı şekilde Avrupa ülkelerinde uygulanan sosyal konut üreterek kiraya verilmesi masaya geldi.
TOKİ ve belediyeler olmak üzere, bu kurumların sadece kiraya verilmek ucuz konut üretmesi gündem maddeleri arasında yer alıyor.
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