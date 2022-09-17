Ordu’da geçtiğimiz yıllarda ara verilen ve tekrar başlatılan ‘Zümrüt Fındık Festivali’ halk oyunları gösterisi ve kortej yürüyüşü ile başladı. 3 gün sürecek olan festivalde konserlerin yanı sıra çeşitli etkinlikler yapılacak.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Valiliği tarafından gerçekleştirilen ‘Zümrüt Fındık Festivali’ başladı. Festivalin açılış törenine Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. 3 gün sürecek festival kapsamında ilk olarak, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı’nda halk oyunları gösterisi gerçekleşti. Halk oyunları gösterisinin ardından festival kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Meydandan başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı’nda sona erdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ‘Zümrüt Fındık Festivali’ni geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

BAŞKAN GÜLER: “GELENEKSEL OLMASINI ARZU EDİYORUZ”

Başkan Güler açıklamasında, “Fındık festivali hepimizin özlediği bir programdı. Üç gün sürecek olan bu çalışmada, hem işin yatırım boyutu, hem eğlence boyutu, hem de iletişim boyutu var. Fındığın daha fazla tanıtılması, kültürümüzün aynı zamanda ele alınması, bunların hepsini bir bütün halinde aldık. Burada bütün Ordulular bir araya geldik. Çok güzel bir festival ortaya çıktı. Gece gündüz üç gün devam edecek. İnşallah geleneksel olmasını da arzu ediyoruz” dedi.

“BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Ordulularla birlikte büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Güler, “Başta sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Festival kapsamında sanatkarlarımızla da hasret gidermiş olacağız. STK'larımızla vakıflarımızla, şimdi yeni bir vakıf kuruyoruz. Ordu'nun ikinci yüzyılına giriyoruz. Bununla ilgili bütün çalışmalar, projelerimizle beraber devam ediyor. Biz büyük bir aileyiz” diye konuştu.

VALİ SONEL: “FINDIK ORDU’DA HAYATIN KENDİSİ”

Ordu Valisi Tuncay Sonel ise yaptığı açıklamada, “Fındığın dünyada en fazla üretimine sahip ülke Türkiye, il ise Ordu. Tabii fındık burada hayatın kendisi. Siz ister burada bürokrat olun, ister iş insanı olun, ister akademisyen olun, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan herkes muhakkak fındık bahçesine geliyor. Fındık bahçesine gidiyor dalından fındık topluyor, harmana gidiyor patoz çekiyor. Hem Ordu'muz için hem ülkemiz için bir değer” şeklinde konuştu.

“HERKESİ ORDU’YA DAVET EDİYORUZ”

‘Ordu'muzun 19 ilçesinde biz kocaman bir aileyiz’ diyen Vali Sonel, “Çok değerli, kıymetli Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Yurt dışında yurt içinde Ordu'muzun değerleri var. Biz Ordu ailesi olarak üç gün süresince cuma, cumartesi, pazar tüm hemşehrilerimizi, komşu illerimizi de buraya bekliyoruz. Gelsinler, Ordu'nun bu güzelliğini görsünler. Tüm emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Festival, konuşmaların ardından Sami Aksu, Seyfettin Tomakin, Taner Can, Celal Sezer ve Kandemir Kaytaz konserleriyle devam etti.