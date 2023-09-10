ZuchXTalks'ta 40 konuşmacı, 30 farklı sunum

14 – 16 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek “E-Ticaret ve E-İhracat” temalı ZuchXTalks 2023’te, her biri alanının uzmanı isimleri, ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik dijital dönüşümün püf noktalarını anlatacakİSTANBUL (İGFA) - ZuchXTalks, E-ticaret dünyasındaki çeşitli iş modelleri ve B2B stratejileri konusunda da katılımcılarının ufkunu genişletecek.

Üç gün boyunca 40 konuşmacının 30’a yakın sunum gerçekleştireceği ZuchXTalks’ın “Kobiler Dijitalleşiyor” başlıklı ilk gün oturumlarında Türkiye’deki e-ticaret sektörünün önde gelen isimleri deneyimlerini paylaşacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliği takip edenler, e-ticaret alanında başarının sırlarını sektörün öncülerinden dinleyerek, e-ticaret ve e-ihracat ile işlerini nasıl büyütebileceklerini öğrenebilecekler.

15 Eylül tarihli oturumlarda “E-İhracatla Globale Açılıyoruz” teması altında T.C. Ticaret Bakanlığı E-İhracat Dairesi Başkanı Hasan Önal, bu alandaki devlet desteklerini aktaracak. Ayrıca Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder, Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, UPS Ülke Satış Müdürü Gurur Eralp gibi isimlerin de aralarında olduğu konuşmacılar e-ticaretin küresel boyutuyla ilgili sunumlar gerçekleştirecek.

Etkinliğin “Türkiye’de ve Dünyada Perakende ve E-Ticaret” konulu son gün oturumlarında ise Taç Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, markalarının e-ihracat yolculuğunu, Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Ömer Faruk Ergün, Türkiye’deki e-ticaret sektörünü ve büyüklüğünü anlatacak. Ayrıca yapay zekanın e-ticarette kullanımı, e-ticarette marka olmanın yolları, başarılı bir e-ticaret sitesinin nasıl olması gerektiği gibi kritik konular da uzmanlarca masaya yatırılacak.

ZuchXTalks 2023’ün son oturumlarında ayrıca “İnovatif Tasarım Konuşmaları” bölümü olacak.