Zuchex'te ZÜCDER ile 5 yıllık yeni 'güç' birliği protokolü

Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörüne yönelik ZUCHEX ve HOST İstanbul fuarlarını organize eden Tarsus Türkiye ile züccaciye sektörünün lider firmalarını çatısı altında buluşturan ZÜCDER arasında 5 yıllık yeni iş birliği protokolü imzalandı.İSTANBUL (İGFA) - İşbirliğine yönelik imzalar, Tüyap Beylikdüzü’nde başlayan Uluslararası Zuchex 2022 fuarında atıldı.

ZUCHEX ve HOST İstanbul fuarlarını organize eden Tarsus Türkiye ile ZÜCDER arasında 5 yıllık yeni işbirliği protokolü imzalandı. 10 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip sektörün derneği ve fuar organizasyonu arasında imzalanan protokol, Türkiye’nin üretici markalarını küresel rekabette daha da ileri taşıması hedeflendi.

ZÜCDER Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, dernek olarak temel amaçlarının, temsil ettikleri markalarla birlikte var olan sorunları çözüme kavuşturmak, mevcut pazarlarda gücümüzü koruyarak alternatif ihracat kanalları oluşturup sektörün global pazar payını genişletmek ve istikrarlı büyümeye katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Sektörün son 10 yıldan beri her yıl yaklaşık yüzde 10 büyüdüğüne dikkati çeken çeken Öksüz, "Dış ticaret fazlası son 5 yılda yüzde 80’in üzerine çıkmış durumda. Sektör ihracatı 2021 yılı sonunda bir önceki seneye göre yüzde 34,5 büyüdü ve 4,5 milyar dolardan 6,1 milyar dolara geldi. Dünya ihracat liginde sektör olarak şu anda Türkiye 8. sıraya yükseldi. İlk 5 içine girmeyi ve ihracatımızı da 7 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün uluslararası ölçekteki en büyük beş fuarından birisi olan ZUCHEX ve yerli üreticileri dünyaya açan HOST İstanbul fuarları büyük rol oynuyor. Dernek olarak her iki fuarımıızı da desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yeni 5 yıllık dönemde de bugüne kadar başarıyla sürdürdüğümüz karşılıklı işbirliğimiz artarak sürecek" diye konuştu.