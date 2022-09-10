Züchex Fuarı'na geri sayım

1.5 milyar dolarlık iş hacmiyle züccaciye sektörünün kalbinin attığı 32. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 15-18 Eylül tarihleri arasında Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük 5 fuarı arasında yer alan ve yaklaşık 150 ülkeden 650 firma ile 37 bin ticari satın alımcının katılım sağlayacağı 32. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 15-18 Eylül tarihleri arasında Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. 1.5 milyar dolarlık iş hacmine sahip fuarda Türkiye’nin ilk ve tek bambu üreticisi olan Bambum, 4 gün boyunca 3.hol D-10 standında hem yeni hem de trendleri belirleyen birçok ürününü görücüye çıkartacak.

Yaklaşık 150 ülkeden 650 firma ve 37 bin satın alımcıya ev sahipliği yapacak fuarda birçok ürününü görücüye çıkartacak olan Bambum, 4 gün boyunca 3.Hall D10 standında misafirlerini ağırlayacak. Fuarda özellikle yüzde yüz yerli ürünlerini pazarlayarak Türkiye’ye yeni katma değerler kazandırmak istediklerini söyleyen Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “Şu anda 70 ülkeye ürün ihraç ediyoruz. Fuarın yarattığı fırsatları en iyi şekilde değerlendirip Sahra Altı Afrika ülkelerini de ticaret ağımıza katarak ihracat yaptığımız ülke sayısını 80’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.