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Zirvede 'Düşük Karbon Kahramanı' seçildi

EKONOMİ 04.05.2023, 15:36
Zirvede 'Düşük Karbon Kahramanı' seçildi

Petrol Ofisi Grubu, İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 8. İstanbul Karbon Zirvesi'nde, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüne layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Kuruluşların sosyal ve yönetişimsel göstergelerine yansıyan sera gazı azaltımı başarılarının değerlendirildiği “Düşük Karbon Kahramanı” ödül töreninde Türkiye'nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi de Maxima motor yağı ürünlerinin yeni ambalajı ile sürdürülebilir üretim ve tüketime yaptığı katkı nedeniyle ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi'nin net - sıfır karbon emisyonu stratejisi doğrultusunda Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi'nde (POTEM) geliştirdiği yeni motor yağı teknolojisi Adaptech, her koşula yüzde 100 uyum sağlayarak motoru korurken bu teknolojinin kullanıldığı Maxima ürünlerinin yeni ambalajı da enerji ve sera gazı kazanımı sağlayarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

Aldıkları ödül hakkında açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, teknoloji merkezleri POTEM'de sürdürülebilirlik odağında yapılan geliştirmelerde ürünlerin çevreye etkisini dikkate aldıklarını belirterek, "Bu kapsamda Maxima motor yağlarımızı Adaptech teknolojisi ile yenilerken uzman endüstriyel tasarım ekibimiz tarafından özel olarak geliştirilen yeni Maxima ambalajında da yüzde 25 oranında plastik geri dönüşüm malzeme kullandık. Bu sayede bu ürünlerimizin üretiminde önemli miktarda petrol, enerji, atık depolama ve sera gazı kazanımı elde ediyoruz. Ambalajımızın çevreye olumlu etkisini tescil eden böylesi önemli bir ödülün sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Maxima motor yağlarımızı kullananlar sadece her türlü yol ve iklim koşuluna, farklı sürüş stillerine yüzde 100 adapte olan bir ürün kullanmakla kalmayacak aynı zamanda çevre dostu ambalajı sayesinde iyileştirilmiş bir kullanım deneyimi yaşarken çevrenin sürdürülebilirliğini de destek olacak" diye konuştu.

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