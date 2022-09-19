Zincir marketlere karşı Perakende Yasası bir an önce çıkmalı

İstanbul’daki Yerel Zincirler Buluşuyor 2022 Fuarı'nda Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile görüşen Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, indirim zincir marketlere karşı Perakende Yasası’nın bir an önce hayata geçmesini beklediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Organize gıda perakendesinin yerel zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen üretici ve tedarikçi markalarını bir araya getiren 13. Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2022 Konferansı ve Fuarı, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) üyelerinin çıkarma yaptığı buluşmada yeni iş birliklerinin temeli atıldı.

Perakende sektöründeki iş birliği kanallarını güçlendiren ve sektörün en büyük organizasyonu olan YZB 2022 buluşmasına 50’ye yakın üye ile çıkarma yaptıklarını belirten Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, “Perakende sektörümüzün geleceğine ışık tutan ve iş geliştirme noktası olarak her yıl Türkiye Perakendeciler Federasyonumuzun başarıyla gerçekleştirdiği buluşmada hem tedarikçi firmalarla yeni iş birliklerinin temelini attık, hem de üyelerimiz arasındaki dayanışmayı pekiştirdik. Dolu dolu bir programda Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile de sektörümüzün sorunlarını ele alma fırsatı bulduk” diye konuştu.

‘PERAKENDE YASASI İLE ÖNLEM ALINMALI’

‘Yeniden Yerele’ temasıyla düzenlenen buluşmada sektörün öncelikli gündem başlıklarını 2 gün boyunca ele aldıklarını kaydeden Haşim Kılıç, “Federasyon Başkanımız Ömer Düzgün’ün de dile getirdiği gibi discount (indirim) zincir marketlerin gıda perakendesindeki payının yüzde 81’e ulaşmasının öngörüldüğü bir dönemde, sektörümüzün sorunlarını etraflıca istişare ettik. Bu zincir marketler ile ilgili önlem alınmaması halinde sadece sektör temsilcilerimiz ve tedarikçilerimiz değil, tüketicilerimiz de zarar görecektir. Bu noktada Perakende Yasası’nın, sektörümüzün hassasiyetleri dikkate alınarak uygulamaya alınmasını talep ediyoruz. Haksız rekabetin önüne geçilmesi halinde yerel zincirler olarak yeni yatırımları hayata geçirmeye, istihdama katkıda bulunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.