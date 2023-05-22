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Zincir marketlere fahiş fiyat baskını
EKONOMİ 22.05.2023, 07:59
Alo 153 Zabıta hattına fiyatların artırıldığına yönelik gelen ihbarları değerlendiren zabıta ekipleri, zincir marketlere baskın yaptı.ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Alo 153 Zabıta hattına fiyatların artırıldığına yönelik gelen ihbarları değerlendiren ekipler, denetimlerine aralıksız devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kendilerine ulaşan ihbarlara anında cevap verdiklerini belirterek “Fahiş fiyat uygulayan, son tüketim tarihi geçmiş ürün satan ve kasa fiyatı ile reyon fiyatı farklılığı olan işyerlerini denetliyoruz. Tüm şehir genelinde denetimlerimize devam edeceğiz.” diye konuştu.
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