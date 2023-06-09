ZİHA'lar tarım için havalandı

Tarımda yeni nesil teknolojiler kullanmaya devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan ekili tarım arazilerinde zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile sıvı gübreleme çalışmalarını sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kırsal kalkınma projeleri ve sağladığı destekler ile yerel yönetimlerde Türkiye’ye örnek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan tarım arazilerine ektiği tahıllarla ekonomik olarak zor günlerden geçen küçük çiftçiye ve hayvan üreticilerine destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’ne ait 700 dekardan fazla bir alanda ekili buğday tarlalarında sıvı gübreleme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeni nesil teknolojiler ile bu alanda farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Zirai insansız hava araçları (ZİHA) ile sıvı gübreleme çalışması yapan ekipler uygulama sayesinde önemli bir tasarruf sağlandığını belirterek, “Sıvı gübre ve zirai ilaç gibi kimyasallar yüksek maliyetlere sahip ürünlerdir. Bu ürünlerle birlikte teknolojik cihazlar kullanıldığında kayıplar en aza iniyor. Enerji maliyeti de önemli ölçüde düşüyor. Tarımda yeni nesil teknolojiler kullanarak hem tasarruf etmek hem de yüksek verim elde etmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor.” dediler.