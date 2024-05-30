ZF, yeni nesil teknolojileri ile Busworld Türkiye 2024 Fuarı’nda

ZF, karbondan arındırılmış, bağlantılı ve güvenli yolcu taşımacılığı teknolojileri ile Busworld Türkiye 2024 Fuarı’nda yerini alıyor

İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük ticari araç tedarikçisi ZF, 29-31 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Busworld fuarında otobüs üreticilerine ve filolarına karbon salınımını daha da azaltan, daha güvenli ve bağlantılı toplu taşıma sağlayan en son teknolojilerini sunuyor. Ülkede bir ilk olarak, ZF'nin alçak tabanlı şehir otobüslerine yönelik yeni nesil elektrikli aksı AxTrax 2 LF, ZF standında ön plana çıkıyor. Güvenlik konusunda, ZF'nin şehir içi otobüsler için geliştirdiği Çarpışma Azaltma Sistemi (CMS) ile elektrik el freni OnHand EPH de dahil olmak üzere yeni ADAS çözümleri de sergileniyor. Ziyaretçilere ayrıca ZF'nin dijital filo yönetimi çözümü Bus Connect'in canlı tanıtımı yapılırken, gelişmiş filo orkestrasyon platformu SCALAR da sunuluyor.

DEKARBONİZASYON: GELİŞMİŞ ELEKTRİKLİ TAHRİK SİSTEMİ

ZF, Türkiye’de bir ilk olarak alçak tabanlı şehir otobüsleri için gelişmiş AxTrax 2 LF elektrikli portal aksını sunuyor. ZF'nin en son e-mobilite geliştirme çalışmalarının örneği olan yeni aks ticari araç endüstrisinin karbondan arındırılmış bir geleceğe doğru dönüşümünü daha da desteklemeye yönelik gelişmiş performans sunuyor.

AxTrax 2 LF, hairpin tipi sargı teknolojisine sahip elektrik motoru ve 800 V silisyum karbür (SiC) invertör gibi yenilikçi bileşenleri paylaşan ZF'nin yeni nesil modüler e-mobilite kitinin bir parçasını oluşturuyor. 360 kW'a varan sürekli gücü ve 37.300 Nm'ye varan azami torku sayesinde tek bir tahrik aksı ile 29 tona kadar brüt araç ağırlığına sahip körüklü otobüsler için %20'lik etkileyici bir tırmanma kabiliyeti sağlıyor.

Aynı zamanda önceki nesle kıyasla 'a kadar enerji tasarrufu sunan AxTrax 2 LF; kompakt tasarımı ile yolcu bölmesi için kullanılabilecek alanı azami düzeye çıkarıyor. Daha yüksek performans sunmasına rağmen, önceki kuşak elektrik aksı AxTrax AVE ile karşılaştırılabilir bir hacim kullanıyor. Yeni aks, aynı zamanda ZF'nin havalı süspansiyon ve fren sistemleriyle tamamen uyumlu. Yazılım açısından AxTrax 2 LF, ZF'nin aks durumu izleme ve siber güvenlik gibi son teknoloji özelliklerini geliştirme konusundaki kapsamlı deneyiminden de yararlanıyor. AxTrax 2 LF'in seri üretiminin 2025 yılında başlaması planlanıyor.

GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

Ticari araç endüstrisinin en geniş ürün portföyünü sunan ZF, yol güvenliğini artırmak için OEM müşterilerini desteklemek üzere benzersiz bir konuma sahiptir. Müşteriler, Otonom Acil Durum Fren Sistemi, Kör Nokta Bilgi Sistemi ve Geri Görüş Bilgi Sistemi gibi gerekli işlevleri sağlayan seçilmiş bileşenleri, tam sistemleri veya GSR 2 paketin tamamını tedarik edebilirler. Set, radarlar, kameralar, görüntü işleme modülleri ve bir lastik basıncı izleme sistemi de içerir.

ZF'nin şehir içi otobüsler için Çarpışma Azaltma Sistemi (Collision Mitigation System, CMS), aracın rotası üzerinde bulunan araçları, bisikletlileri ve yayaları algılayabilen akıllı bir fren sistemi de sergileniyor. Yenilikçi CMS sistemi, acil bir frenleme ihtiyacında otobüsü otomatik olarak durdururken, aynı zamanda araç içerisinde ayakta duran yolcuları da gözetir.

Fuarda ayrıca ZF'nin OnHand elektro-pnömatik el freni de yer alacak. Akıllı el freni sadece araç güvenliğini ve sürücü konforunu artırmnın yanı sıra otonom sürüş için yapı taşı teknolojisi olma görevi de görüyor.

SCALAR VE BUS CONNECT İLE BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ

ZF'nin filo yönetimi platformu SCALAR, toplu taşıma yöneticilerine karayolu taşımacılığı planlamasını, sevkiyatını ve başka süreçleri optimize etme olanağı sağlıyor. Gelişmiş sistem, toplu taşıma operatörlerine, gerçek zamanlı ve yapay zekâ tabanlı otomatik karar verme hizmeti sunarak servisin en yüksek düzeye taşınmasına yardımcı oluyor.

SCALAR EVO Flow, takograf, CAN bus veya mevcut sensörler gibi çeşitli araç birimleri ile uyum sağlayarak filo operatörlerine yüksek değerde araç ve sürücü verilerinin kullanılabilmesine olanak sağlıyor.

Busworld'deki ZF ziyaretçileri, dijital filo yönetimi çözümü Bus Connect'i de canlı olarak deneyimleyebilecek. ZF Bus Connect, filo operatörlerinin bir yandan maliyetlerden tasarruf ederken diğer yandan da güvenliği artırmasına, bakımı optimize etmesine ve değerli veri analizlerine dayanarak otobüs filosu operasyonlarını iyileştirmesine yardımcı oluyor.