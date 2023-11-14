Zeytinyağının sağlığı masaya yatırıldı

Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında Eskişehir'de düzenlenen Zeytinyağı ve Sağlık panelinde “Zeytinyağının Minör Bileşenleri”, “Zeytinyağı ve Kanser”, “Eskişehir Orta Sakarya Vadisi Zeytin ve Zeytinyağı Potansiyeli” başlıkları masaya yatırıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü ve Zeytin Dostu Derneği iş birliği ile Haller Gençlik Merkezi’nde Zeytinyağı ve Sağlık Paneli düzenlendi.

Kırsal Kalkınma Projeleri ile Türkiye’de örnek yerel yönetimlerden biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği eğitim ve panellerde de farkındalık yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü ve Zeytin Dostu Derneği iş birliği ile zeytinyağı ve sağlık açısından önemi ile Orta Sakarya Vadisi’nde zeytinciliğin konuşulduğu Zeytinyağı ve Sağlık Paneli düzenlendi.

Anadolu’da Zeytin Baba olarak bilinen ve Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü olan Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya’nın moderatörlüğünü yaptığı panelde Prof. Dr. Yahya R. Laleli, Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, Dr. Öğr. Üy. Cenap Yılmaz ve Dr. Gül Kahraman konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlik Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Zeytin Dostu Derneği Başkanı Dr. Hilmi Yıldırım, Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Dernek Başkanı Ecz. Atilla Totoş ve Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü olan Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya’nın açılış konuşmaları ile başladı. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci ve akademik katılımın olduğu etkinliğe zeytin üreticileri de ilgi gösterdi.

Başkan Büyükerşen açılış konuşmasında Sarıcakaya ve Mihalgazi bölgesinde zeytincilik üzerine verdikleri desteklerin altını çizerken, “Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçemizi içine alan bu bölgede de değerli hocamız Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya’nın katkıları ile zeytin ve zeytinyağı üzerine çeşitli denemelerimiz oldu. Öncelikle kadın üreticiler başta olmak üzere bölgede zeytinle uğraşan çiftçilerimize 15 bin adet zeytin fidanı dağıttık. Sonrasında Mücahit Hocamızın danışmanlığında Sarıcakaya’da 21 çiftçimizin bahçesinden 10 günde yaklaşık 11 bin kilogram zeytin toplayarak, bin litrenin üzerinden natürel sızma zeytinyağı elde ettik. Bizleri mutlu eden önemli bir detayı da sizlerle paylaşmak istiyorum: Elde ettiğimiz bu zeytinyağının kalitesini anlamak için de numuneler alarak analizlerini yaptırdık. Ön değerlendirme sonuçları elimize ulaştı. Arkadaşlarımdan ve buradaki bilim insanlarından aldığım bilgiye göre ürünümüzün serbest asitlik değeri binde 2, biyofenol miktarı da 836 mg olarak belirlenmiş. Bu sonuçlar zeytinyağı için çok güzel bir sonuç. Ayrıca aynı testte 215 mg ile oleokantal değerinde Türkiye’nin en yüksek sonucunu elde ettik” dedi. Zeytinyağının sağlık açısından da önemine dikkat çeken Başkan Büyükerşen, Orta Sakarya Vadisi’nin bereketli topraklarında zeytinciliği desteklemeye devam edeceklerini belirterek “TARİŞ tarafından geçen yıl 81 TL olarak belirlenen zeytinyağı alım fiyatı bu sene 295 TL’ye çıkarıldı. Yüzde 300’e yakın bir artış demek bu. Bu örnekten de anlayacağımız üzere sağlık için kıymetli ne var ise çocuklarımız, gençlerimiz tüketemez hale geldiler. Bu durumları tersine çevirebilmek ise doğru tarım uygulamaları ile üreticiyi desteklemekten geçiyor. Sarıcakaya ve Mihalgazi’de bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçilirken, “Zeytinyağı ve Sağlık”, “Zeytinyağının Minör Bileşenleri”, “Zeytinyağı ve Kanser”, “Eskişehir Orta Sakarya Vadisi Zeytin ve Zeytinyağı Potansiyeli” başlıklarında konuşmacılar görüşlerini paylaştılar.

Panel sonrasında yaklaşık 100 kişilik bir grup, Zeytin Dostu Derneği başkanı Dr. Hilmi Yıldırım, Zeytinyağı Tadım Panel Liderleri Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya ve Ecz. Atilla Totoş rehberliğinde zeytinyağı ve tadım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Sarıcakaya, Asos ve Yatağan-Çine bölgelerinde yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağları tadılarak katılımcılar tarafından puanlandı.